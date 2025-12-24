العالم اليوم - مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في شمالي قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 11:32 صباحاً - قُتل مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وشرق خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "مواطنا استُشهد برصاص قوات الاحتلال بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمالي غزة". وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن أيوب عبد عايش نصر، وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مجموعة من المواطنين بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة. كما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم مناطق شرقي قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي غارتين جويتين شرقي خان يونس جنوبي القطاع. كما شهدت مدينة خان يونس عمليات نسف ضخمة لمنازل المواطنين.

