العالم اليوم - وفاة كبير مساعدي كيم جونغ أون

انتم الان تتابعون خبر وفاة كبير مساعدي كيم جونغ أون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 ديسمبر 2025 06:23 صباحاً - كشفت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الجمعة، عن وفاة كيم تشانغ سون، الذي شغل منصب رئيس المراسم للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأعرب كيم جونغ أون عن "تعازيه العميقة" في وفاته، وأرسل إكليلا من الزهور إلى النعش في اليوم السابق وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي لم تذكر سبب وفاة كيم تشانغ سون.

وذكر التقرير أن كيم تشانغ سون شغل مناصب مهمة في حزب العمال الحاكم وفي الدولة لفترة طويلة تحت "الرعاية الخاصة والمحبة والثقة العميقة من الرجال العظماء الذين لا نظير لهم"، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إنه "قدم مساهمة بارزة في الدفاع عن هيبة حزبنا وتعزيز الهيبة الخارجية للبلاد بصدقه وإخلاصه الثابتين".

الجدير بالذكر أن كيم تشانغ سون، المعروف بكونه كبير مساعدي كيم جونغ أون، شغل منصب رئيس المراسم، وكان له ظهور ملحوظ في مواقع دبلوماسية القمة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وفي عهد الزعيم السابق الراحل كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، عمل كيم تشانغ سون أيضا في مكتب الأمانة.