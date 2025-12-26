العالم اليوم - روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان

انتم الان تتابعون خبر روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - قال كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، إن لقاح "إنتروميكس" Enteromix الروسي المضاد للأورام يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأضاف كابرين أن الأطباء يعملون في هذه المرحلة على تحديد الجرعة المثلى وتقييم مدى تحمل الجسم للقاح.

وأوضح أن التجارب تجرى في المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية التابع لوزارة الصحة الروسية، وتشمل في مرحلتها الأولى تقييم السلامة والجرعات المناسبة.

وأشار إلى أنه بعد استكمال هذه المرحلة واعتماد نتائجها، ستنتقل الأبحاث إلى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث ستقيم الفعالية العلاجية للقاح على نطاق أوسع من المرضى، مؤكدا أن طرح الدواء في الأسواق لا يتم إلا بعد اجتياز جميع المراحل وفق المعايير الدولية المعتمدة، دون تعجيل قد يؤثر على السلامة.

ويذكر أن لقاح "إنتروميكس" Enteromix طوره خبراء من المركز الوطني للبحوث الطبية الإشعاعية بالتعاون مع معهد إنغلهاردت للبيولوجيا الجزيئية، وقد أظهر نتائج واعدة وفعالية عالية في التجارب ما قبل السريرية.

وتسعى روسيا، التي طورت سابقا لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، إلى حجز مكان لها في السباق العالمي لتطوير لقاحات علاجية للسرطان تعتمد على تقنية "حمض ريبوزي نووي مرسال" (mRNA)، وهي التقنية ذاتها التي أثبتت فاعلية عالية خلال الجائحة.