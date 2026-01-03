العالم اليوم - الإمارات تدعو اليمنيين لتغليب الحكمة وحل الخلافات بالحوار

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تدعو اليمنيين لتغليب الحكمة وحل الخلافات بالحوار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 11:11 صباحاً - دعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليمنيين، اليوم السبت، إلى تغليب الحكمة ووقف التصعيد، وحل الخلافات بالحوار.

قالت الإمارات العربية المتحدة إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن، وتعرب عن أسفها إزاء التصعيد القائم، داعية الأشقاء اليمنيين إلى تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتشدد دولة الإمارات، انطلاقاً من حرصها الراسخ على أمن واستقرار وازدهار اليمن والمنطقة، على أهمية وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يُعلي مصلحة الوطن وأبنائه، ويضع أولوية البناء والاستقرار والازدهار في مقدمة الاعتبارات.

وتؤكد دولة الإمارات أن التهدئة والحوار يمثلان السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها إلى الأمن والازدهار.