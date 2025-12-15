الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الشرطة الأسترالية، في إحاطة إعلامية صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي، أن المشتبه بهما في ضلوعهما في الهجوم الدموي الذي استهدف احتفالا بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني هما أب وابنه.

الشرطة الأسترالية تعلن: منفذا هجوم بونداي أب وابنه

وأكدت الشرطة أن التحقيقات التي أجريت أظهرت مسؤولية شخصين فقط عن تنفيذ الهجوم المأساوي، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن أي مشتبه به ثالث في الوقت الراهن.

ويأتي هذا التطور في التحقيق في الوقت الذي أكد فيه ارتفاع حصيلة ضحايا الحادثة. وقد أسفر الهجوم عن مقتل ستة عشر شخصا وإصابة نحو أربعين آخرين، وفقا لإحصائيات شرطة ولاية نيو ساوث ويلز.

وفي تفاصيل الحصيلة، نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) عن وزير الصحة في الولاية ذاتها تأكيده لارتفاع العدد الإجمالي للضحايا إلى ستة عشر قتيلا.

وكشف وزير الصحة بولاية نيو ساوث ويلز أن عدد المصابين في الهجوم وصل إلى ثلاثة وثلاثين شخصا، بعض جروحهم خطرة وحرجة، وهو ما ينذر باحتمالية ارتفاع حصيلة الوفيات، بينما ظل إحصاء الشرطة لعدد المصابين عند أربعين.

وفي سياق متصل، عززت التحقيقات والبيانات الرسمية الاشتباه في أن دوافع الهجوم قد تكون مرتبطة بظاهرة معاداة السامية.

وأكد مسؤولون أستراليون رفيعو المستوى على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة. ففي تصريح له، قال حاكم ولاية نيو ساوث ويلز إنه "يجب أن نعمل على مكافحة معاداة السامية ولا يمكن أن نتسامح معها على الإطلاق".

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء الأسترالي على الالتزام الحكومي بمكافحة هذه الظاهرة، معلنا بوضوح: "سنفعل كل ما هو ضروري لمكافحة معاداة السامية".

ويشير هذا التركيز الرسمي على الدافع المحتمل إلى أن الهجوم على الاحتفال اليهودي في بونداي لم يكن حادثا عشوائيا، بل نجم عن دوافع أيديولوجية متعصبة، وفقا لما توصلت إليه التحقيقات الأولية.