 البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى هدنة عالمية ليوم واحد بمناسبة عيد الميلاد

الرياض - كتبت رنا صلاح - دعا البابا لاوون الرابع عشر مساء الثلاثاء، إلى هدنة ليوم واحد في كافة أنحاء العالم بمناسبة عيد الميلاد، من دون أن يذكر نزاعا بعينه، معربا في الوقت نفسه عن أسفه؛ لأن "روسيا يبدو أنها رفضت طلب الهدنة".

وقال البابا لدى مغادرته مقر إقامته في كاستل غاندولفو قرب روما عائدا إلى الفاتيكان "أجدّد هذا النداء إلى جميع أصحاب النيات الحسنة، كي يحترموا على الأقل، في عيد ميلاد المخلّص، يوما واحدا من السلام".



وأضاف "ربما سيصغون إلينا، وقد نشهد أربعا وعشرين ساعة من السلام في العالم أجمع" مشيرا إلى أن "ما يحزنني على نحو خاص هو أن روسيا تبدو وكأنها رفضت طلب الهدنة".



ومن المقرر أن يحتفل لاوون الرابع عشر مساء الأربعاء بأول قدّاس لعيد الميلاد منذ انتخابه بابا.