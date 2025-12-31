الرياض - كتبت رنا صلاح - سيؤدي زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك اليمين الدستورية لأول مرة في محطة مترو الأنفاق السابقة في مبنى البلدية في مانهاتن، مع دخول عام 2026، وتبدأ ولايته مباشرة مع بداية العام الجديد.

ممداني يؤدي اليمين عمدةً لنيويورك

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى يوم رأس السنة الجديدة.



ويخطط فريق ممداني الديمقراطي لإقامة حفلين منفصلين لأداء اليمين غدًا الخميس: حفل صغير وخاص مع أسرته في محطة مترو قديمة قرابة منتصف الليل، يليه حدث كبير بعد الظهر سيشمل حفلًا عامًا في الشارع خارج مبنى البلدية.



وبما أن ولاية رئيس البلدية الجديد تبدأ مباشرة مع بداية العام الجديد، فقد جرت العادة أن يقيم قادة المدينة الجدد حدثينن فقد أدى رئيس البلدية المنتهية ولايته، إريك آدامز، اليمين الدستورية لأول مرة في ميدان تايمز سكوير بعد وقت قصير من إسقاط الكرة الشهير، بينما أدى سلفه، بيل دي بلاسيو، اليمين الدستورية لأول مرة في منزله في بروكلين.



ومن جانبه، وهي إحدى المحطات الأصلية للمدينة على نظام النقل تحت الأرض والمعروفة بأقواسها المبلطة وأسقفها المقببة.



وسيؤدي ممداني اليمين الدستورية أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس.