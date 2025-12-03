ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبيةارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، مع تحسّن شهية المستثمرين العالمية، مما عوّض عن موجة من الأخبار المتباينة حول الشركات.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل بنسبة 0.2% إلى 576.84 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% ليصل إلى 23784.18 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 9694.58 نقطة، واستقر مؤشر كاك الفرنسي عند 8075.81 نقطة، وفق "سي ان بي سي" عربية.

وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا الأكثر دعماً للمؤشر، مما يضعه على طريق تمديد مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

وتبعتها أسهم قطاع الصناعات، مع تصدر أسهم الدفاع المكاسب بارتفاع نسبته 1%، حيث صعدت أسهم "راينميتيل" بنسبة 2.1% و"ليوناردو" بنسبة 1.2%.