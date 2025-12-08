ارتفاع اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع، مما زاد من الضغط على الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليل أمس مستوى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4236.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 58.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1646.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1455.55 دولار للأوقية.