تراجع طفيف للأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم إذ بدد تراجع أسهم شركات السلع الاستهلاكية مكاسب قطاعي الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع. تراجع طفيف للأسهم الأوروبيةتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم إذ بدد تراجع أسهم شركات السلع الاستهلاكية مكاسب قطاعي الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى 577.98 نقطة. وتراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسة مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.1 بالمائة و0.3 بالمائة على الترتيب. وشكّلت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية أكبر ضغط على المؤشر بتراجع سهم يونيليفر 3.1 بالمائة بعد أن أكملت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة عملية فصلها عن شركة ماجنوم للمثلجات. ومن المقرر إدراج الأخيرة تحت اسم ماجنوم آيس كريم. وخسر سهم لوريال 1.6 بالمائة بعد أن قالت الشركة الفرنسية إنها سترفع حصتها في شركة جالديرما السويسرية لمنتجات العناية بالبشرة إلى 20 بالمائة. وارتفعت أسهم شركات الصناعات والرعاية الصحية بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما، مما حد من الانخفاضات. ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي هذا الأسبوع وسط توقعات بخفضه أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

