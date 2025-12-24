بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 18.27 نقطة بنسبة بلغت 0.20 في المئة ليبلغ مستوى 8962.06 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 198.5 مليون سهم عبر 14587 صفقة نقدية بقيمة 56.4 مليون دينار كويتي (نحو 172 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.40 نقطة ليبلغ مستوى 8260.68 نقطة من خلال تداول 97.6 مليون سهم عبر 7845 صفقة نقدية بقيمة 19.8 مليون دينار (نحو 60.3 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 23.73 نقطة بنسبة بلغت 0.25 في المئة ليبلغ مستوى 9578.90 نقطة من خلال تداول 100.8 مليون سهم عبر 6742 صفقة بقيمة 36.5 مليون دينار (نحو 111.3 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 11.28 نقطة بنسبة بلغت 0.13 في المئة ليبلغ مستوى 8695.07 نقطة، من خلال تداول 65.7 مليون سهم عبر 5148 صفقة نقدية بقيمة 15 مليون دينار (نحو 45.7 مليون دولار).