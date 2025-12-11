ميمي جمال تتحول لزعيمة عصابة في رمضان بمسلسل "بحجر واحد"

القاهرة - محمد ابراهيم -

دخلت الفنانة ميمي جمال عالم الدراما الرمضانية الجديدة بخطوة جريئة، حيث بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها المرتقب "بحجر واحد"، الذي يشاركها بطولته مصطفى غريب ودياب، ويتولى إخراجه إسلام خيري. المسلسل ينتمي إلى إطار اجتماعي كوميدي، ويعد بمزيج من الضحك والإثارة والمواقف غير المتوقعة.

وفي الدور الذي تخوضه، تجسد ميمي جمال شخصية زعيمة عصابة، شخصية قوية وجريئة غير مألوفة، ما يمنحها فرصة لإبراز جوانب جديدة من أدائها الفني، بين الدراما والكوميديا. وقد أكدت ميمي جمال أن هذا الدور يمثل تحديًا فنيًا كبيرًا لها، ويمنحها حرية اللعب بتفاصيل الشخصية وصراعاتها الداخلية، لتقدمها بشكل مختلف تمامًا عن أدوارها السابقة.

أبطال مسلسل بحجر واحد

المسلسل يضم نخبة من الفنانين، من بينهم مريم محمود الجندي، فرح يوسف، محمد عبد العظيم، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم سيد رجب، ما يضفي على العمل بعدًا متنوعًا من حيث الأداء والخبرة الفنية.

ويمثل هذا العمل استمرارًا لمسيرة ميمي جمال الرمضانية الناجحة، بعد مشاركتها في الموسم الماضي بعدة أعمال، أبرزها مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، الذي تناول قصة نصاب محترف يقع في مؤامرة ويضطر لإعادة بناء حياته، ومسلسل الكابتن بطولة أكرم حسني، حيث جسدت فيه مواقف مليئة بالتحديات والكوميديا الممزوجة بالتشويق.

مسلسل "بحجر واحد" يبدو كواحد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، لما يقدمه من أحداث مشوقة وشخصيات غير تقليدية، ما يعد الجمهور بتجربة درامية متكاملة تجمع بين الكوميديا والصراعات الاجتماعية، وتضع ميمي جمال في موقع جديد ومميز على خريطة الأعمال الرمضانية.