"ميد تيرم يشتعل على السوشيال ميديا… ويخطف تريند تيك توك مع أولى حلقاته على ON"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح مسلسل ميد تيرم في حجز مكانه سريعًا داخل سباق الدراما الاجتماعية، بعدما أشعل منصّة تيك توك بسيلٍ من المقاطع التي تصدّرت قائمة التريند خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بدء عرضه على شاشة ON.

و العمل، الذي يُعرض حصريًا من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة والنصف مساءً، استطاع منذ حلقاته الأولى أن يلامس نبض الشباب ويقدّم محتوى قريبًا من واقعهم وتحدياتهم اليومية.

أبطال مسلسل ميد تيرم



يضم المسلسل مجموعة من الوجوه الشابة التي أثبتت حضورًا قويًا في الفترة الأخيرة، من بينها ياسمينا العبد، جلا هشام، يوسف رأفت، زياد ظاظا، أمنية باهي، ودنيا وائل، إلى جانب مشاركة عدد من المواهب الصاعدة. ويأتي العمل بتوقيع الكاتب محمد صادق وإخراج مريم الباجوري، ليجمع بين رؤية شبابية ومعالجة درامية تناسب الجيل الجديد.

أحداث العمل



وتدور حبكة ميد تيرم في إطار اجتماعي يقترب من تفاصيل حياة الشباب داخل الجامعة وخارجها، مستعرضًا الضغوط النفسية التي تواجههم، وتعقيدات العلاقات الإنسانية، والصراعات التي يعيشها جيل يبحث عن ذاته في عالم يتسع مسؤولياته يومًا بعد يوم. العمل يقدّم صورة واقعية نابضة عن مرحلة مفصلية في حياة كل شاب، وهو ما جعله يحظى بتفاعل واسع منذ العرض الأول