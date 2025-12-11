هند صبري تكتب تاريخًا جديدًا للسينما العربية.. وتتوج بجائزة “عمر الشريف” في شراكة عالمية تجمع الجولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ليلة استثنائية أعادت رسم خريطة الحضور العربي على الساحة العالمية، أعلنت جوائز جولدن جلوب،، تتويج النجمة التونسية هند صبري بجائزة عمر الشريف، فيما حصدت الممثلة الهندية المتألقة عليا بهات جائزة جولدن جلوب هورايزن، وذلك خلال حفل أقيم ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في خطوة تُعد الأبرز داخل هذا التعاون الأول من نوعه بين الجولدن جلوب والمهرجان السعودي.

تكريم عالمي لهند صبري… احتفاء بموهبة عربية صنعت أثرًا

وأكدت هيلين هوهن، رئيسة جوائز جولدن جلوب، في بيان رسمي، أن اختيار هند صبري يأتي تقديرًا لمكانتها كإحدى أهم رموز السينما العربية، ولقدرتها على تقديم أدوار تحمل عمقًا فنيًا وإنسانيًا ينعكس على الجمهور عالميًا. وأضافت أن الجائزة تحمل روح الفنان العالمي عمر الشريف، أول مصري يفوز بجائزة جولدن جلوب ثلاث مرات، وواحد من أبرز الأسماء العربية في تاريخ السينما.

كما أوضحت هوهن أن منح عليا بهات جائزة “هورايزن” يأتي في إطار الاحتفاء بالمواهب الدولية الصاعدة التي تعزز موقع الشرق الأوسط كمركز مؤثر في صناعة السينما والتلفزيون.

الراشد: لحظة تاريخية في مسيرة المهرجان

ومن جانبها، شددت جمانة الراشد، رئيسة مؤسسة البحر الأحمر للأفلام، على أن هذه اللحظة تمثل تأكيدًا لمكانة مهرجان البحر الأحمر كمنصة عالمية تمنح صانعي الأفلام تقديرًا دوليًا واسعًا، مشيرة إلى أن التعاون مع جوائز جولدن جلوب للمرة الأولى يشكل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق تأثير المواهب العربية والآسيوية والإفريقية.

وأضافت أن إطلاق جائزة “الهورايزن” الجديدة يأتي كجزء من التزام مشترك بدعم الأصوات الإبداعية الصاعدة التي لا يمكن تجاهلها.

تعليق هند صبري: فخر يحمل اسم أسطورة

وفي أول تعليق لها على الفوز، عبّرت هند صبري عن اعتزازها بالجائزة قائلة:

“يشرفني أن أتسلم تكريمًا يحمل اسم أسطورة من منطقتنا العربية. كرّست عملي لأدوار النساء صاحبات القصص العميقة والمعقدة، ويسعدني مشاركة هذه اللحظة مع الموهوبة عليا بهات. إنّه انتصار للمرأة العربية في صناعة الشاشة.”

أما عليا بهات، فأكدت أن اختيارها يمثل مسؤولية ورسالة، معبرة عن امتنانها لكونها جزءًا من جيل يسعى إلى تقديم قصص مؤثرة ونسائية قوية في السينما العالمية.

الجولدن جلوب 2026… موسم جوائز عالمي يبدأ من السعودية

ومن المقرر أن يُقام الحفل السنوي الـ 83 لجولدن جلوب يوم 11 يناير 2026، بقيادة الممثلة والكوميدية نيكي جليزر، ليكون أول حفل رئيسي في موسم الجوائز، ويُذاع عبر شبكة CBS ومنصة Paramount+ داخل الولايات المتحدة.

وتُعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم المحافل الفنية عالميًا، حيث تجمع سنويًا صناع السينما والتلفزيون والبودكاست في أكبر احتفاء دولي بالإبداع والفن.