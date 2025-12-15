بدء تصويت الجالية المصرية بالكويت فى جولة الإعادة بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 10:42 صباحاً - انطلقت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالكويت فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وذلك فى مقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض فى منطقة مشرف.

دعوة السفارة المصرية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي

ودعت السفارة المصرية أبناء الجالية المصرية في الكويت إلى المشاركة في هذا الاستحقاق وممارسة حقهم في عملية التصويت.

تفاصيل دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية

يذكر أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية تشمل 55 دائرة موزعة على 13 محافظة، هي: محافظة الدقهلية (إعادة في دوائرها الـ10 بأكملها)، محافظة الغربية (إعادة في دوائرها الـ7 بأكملها)، محافظة كفر الشيخ (إعادة في دوائرها الـ4 بأكملها)، محافظة المنوفية (إعادة في دوائرها الـ6 بأكملها)، محافظة القليوبية (إعادة في 5 دوائر من أصل 6)، محافظة الشرقية (إعادة في 8 دوائر من أصل 9)، محافظة القاهرة (إعادة في 7 دوائر من أصل 19)، محافظة الإسماعيلية (إعادة في 3 دوائر)، محافظة دمياط (إعادة في دائرة واحدة)، محافظة بورسعيد (إعادة في دائرة واحدة)، محافظة السويس (إعادة في دائرة واحدة)، محافظة شمال سيناء (إعادة في دائرة واحدة)، محافظة جنوب سيناء (إعادة في دائرة واحدة).