للمرة الأولى.. حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل لوزارة التربية والتعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:19 مساءً -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم، عددا من الإجراءات والقرارات والخطط التي تم تنيفذها خلال العام الدراسي 2025.

وأوضحت الوزارة في بيانها، عن امتلاكها لحقوق الملكية الفكرية للمرة الأولى، خلال العام الدراسي المنصرم، موضحة أن المناهج الدراسية أصبحت مملوكة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على حماية المحتوى التعليمي وضمان سيادتها الكاملة على مناهجها الدراسية.

وجاء هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم، بما يضمن الحفاظ على جودة المناهج وتحديثها بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، مع منع أي استغلال غير قانوني للمحتوى التعليمي أو استخدامه دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

كما أسهمت الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم لحقوق المناهج في تعزيز الاستقرار التعليمي، وتمكين الوزارة من إجراء التعديلات والتحديثات اللازمة على المحتوى التعليمي بحرية كاملة، بما يدعم بناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع، ويواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.