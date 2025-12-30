وزير الداخلية: الاستقرار الأمني ثمرة سنوات من العمل الجاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:19 مساءً -

نوه محمود توفيق، وزير الداخلية إلى أن حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد هي نتاج سنوات من العمل الجاد والمضني، أثبت خلالها رجال الشرطة قدرتهم وعزمهم في مواجهة مختلف التحديات، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل دافعًا لمواصلة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث إستراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية.

وأكد توفيق ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، مع مضاعفة الجهود الأمنية بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين، بما يضمن توفير مناخ آمن للمواطنين.