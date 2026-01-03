بدء استقبال الناخبين في لجان الهرم للتصويت بجولة الإعادة لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 10:25 صباحاً - بدأت منذ قليل، في تمام الساعة التاسعة صباحا، عملية استقبال الناخبين داخل اللجان الانتخابية بدائرة الهرم للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين على مقعدين.

وتشهد اللجان انتظامًا ملحوظًا في عملية التصويت، وسط أجواء آمنة وتنظيم دقيق من جانب قوات الشرطة المكلفة بتأمين المقار الانتخابية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتجرى عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 27 دائرة التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 10 محافظات، وذلك بعد حسم 3 دوائر منهم المقاعد من الجولة الأولى ليكون عدد الدوائر التي تشهد جولة إعادة 27 دائرة انتخابية، ويتم التصويت يومي 3 و 4 يناير في الداخل، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في هذه الدوائر يوم 10 يناير، وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، فوز 9 مرشحين وإجراء الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا.

جاءت تفاصيل نتائج انتخابات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أجريت فى 10 محافظات، حسم دائرتين منهم من الجولة الأولى وهم الجيزة والخارجة والأقصر، ليكون إجمالي الدوائر التي تشهد إعادة 27 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 98 مترشحًا علي 49 مقعدًا.