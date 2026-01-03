مجلس الوزراء: 670 مشروعا بـ«حياة كريمة» في الأقصر تم إنهاء 100% من إنشاءاتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 11:19 صباحاً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركزي إسنا وأرمنت، وذلك في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات، وخاصة الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، وغيرها؛ سعيا لدفع العمل بها، والإسراع بوتيرة معدلات إنجازها؛ حتى يستفيد منها المواطنون في جميع مناطق الجمهورية.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن جولته اليوم بمحافظة الأقصر، تأتي بعد مضي عام على زيارته السابقة للمحافظة؛ لمتابعة ما تم إنجازه من مشروعات تنموية وخدمية في القطاعات الصحية، والخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، كما تأتي هذه الجولة اهتماما بالمحافظة التي تعتبر محافظة سياحية بالدرجة الأولى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الأقصر تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تخدم أهالي المحافظة في مدنها وقراها، وخاصة مشروعات "حياة كريمة"، التي تعمل الحكومة على إتمام المرحلة الأولى منها واستكمال تشغيل المشروعات المتبقية بها في القرى المستهدفة بالمحافظات، لافتا في الوقت نفسه إلى حرصه على إجراء زيارات ميدانية دورية لتلك القرى المستهدفة؛ للاطمئنان على سير الأعمال وتشغيل المشروعات المختلفة التي تم استلامها، وتفعيل مختلف الخدمات للمواطنين، وهناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء المرحلة الأولى؛ تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية؛ لضمان استفادة جميع القرى المصرية من خدمات المبادرة.

فيما أوضح محافظ الأقصر أن مشروعات "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية حقيقية بقرى مركزي إسنا وأرمنت، وقد أتاحت مستوى خدمات غير مسبوقة لأهالي القرى بهما؛ حيث تم إدراج مركز ومدينة إسنا في 9 وحدات محلية بعدد 27 قرية و220 تابعا، وكذلك مركز ومدينة أرمنت في 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابعا، يستفيد منها في المركزين 687 ألف نسمة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك 670 مشروعا، تم الانتهاء بنسبة 100% من الإنشاءات بها، و95% لمشروعات البنية التحتية (المرافق والطرق)؛ إذ تم الانتهاء من تنفيذ 630 مشروعا، وجار إنهاء الـ 40 مشروعا المتبقية، بنسبة إجمالية تبلغ 94.5%، من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، التابع للجهاز المركزي للتعمير.