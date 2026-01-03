ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو معصوب العينين ومقيد اليدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 07:25 مساءً -

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو معصوب العينين ومقيد اليدين، على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إيو جيما"، عبر منصة "تروث سوشيال".

وأوضح دونالد ترامب لشبكة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة أطفأت تقريباً جميع الأنوار في العاصمة كاراكاس أثناء العملية، موضحًا أن العملية كانت منظمة بعناية، وأنه كان من المخطط تنفيذها قبل أربعة أيام، لكن الأحوال الجوية لم تكن مناسبة.

أول صورة لرئيس فنزويلا معصوب العينين ومقيد اليدين على متن حاملة الطائرات الأمريكية

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

وفي ردود الفعل المحلية، أكد مرشح الرئاسة السابق في فنزويلا إدموندو جونزاليس الاستعداد الكامل لإعادة بناء البلاد بعد العملية، بينما عبّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التدخل الأميركي، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي وحماية الشعب الفنزويلي.

كما شددت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو على ضرورة تولي إدموندو جونزاليس الرئاسة وإعادة النظام في البلاد وإطلاق سراح السجناء السياسيين.