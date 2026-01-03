نيويورك تايمز: عميل فنزويلى راقب موقع مادورو قبل اعتقاله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 07:25 مساءً -

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن شخصًا يعمل داخل الحكومة الفنزويلية وكان على صلة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» تولى مراقبة موقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل تنفيذ عملية اعتقاله.

نيويورك تايمز: تعاون استخباراتي من داخل الحكومة الفنزويلية

وأفادت نيويورك تايمز بأن العميل الفنزويلي لعب دورًا محوريًا في تزويد الجانب الأمريكي بمعلومات دقيقة حول تحركات مادورو ومكان وجوده، ما ساعد في التخطيط للعملية وتنفيذها في توقيت محسوب.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن المعلومات التي جرى جمعها قبل الاعتقال كانت حاسمة في تحديد الموقع النهائي لمادورو، وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لإخفاء تحركاته خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الكشف عن وجود عميل داخل الحكومة الفنزويلية يعمل مع الاستخبارات الأمريكية يفتح بابًا واسعًا من الجدل حول حجم الاختراق الأمني داخل مؤسسات الدولة، وتداعيات ذلك على مستقبل المشهد السياسي في فنزويلا.