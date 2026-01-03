أخبار مصرية

مادورو يرتدي سويت شيرت أمريكي ماركة نايك في صورة اعتقاله

0 نشر
0 تبليغ

  • مادورو يرتدي سويت شيرت أمريكي ماركة نايك في صورة اعتقاله 1/2
  • مادورو يرتدي سويت شيرت أمريكي ماركة نايك في صورة اعتقاله 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 07:25 مساءً - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة تُظهر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في مشهد اعتقال، مرتديًا سويت شيرت أمريكي يحمل علامة Nike، ما فتح بابًا واسعًا للتكهنات والانتقادات حول دلالات الصورة ورسائلها السياسية.

 

وأثارت الصورة موجة تفاعل، خاصة مع إبرازها لرمز تجاري أمريكي شهير على ملابس رئيس دولة لطالما تبنى خطابًا عدائيًا تجاه الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره متابعون تناقضًا صارخًا بين الخطاب السياسي والمشهد البصري المتداول. في المقابل، رأى آخرون أن الصورة تأتي في إطار حرب رمزية وإعلامية تستخدم الصور المفبركة أو المعالجة رقميًا كأداة ضغط سياسي ونفسي.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا