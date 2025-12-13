الرياض - كتبت رنا صلاح - تظهر الكحة في الشتاء بشكل شائع لكنها قد تتحول أحيانًا إلى مؤشر لمشكلة صحية أكثر خطورة معرفة العلامات التحذيرية تساعد على حماية صحتك وصحة من حولك.

تعرف على مخاطر الكحة في الشتاء

الكحة الطبيعية ومتى تكون عابرة

تعمل الكحة كرد فعل للجهاز التنفسي لطرد المخاط أو تهيج الحلق وعادة تختفي خلال أيام قليلة مع الراحة وشرب السوائل الدافئة أو استخدام وصفات منزلية بسيطة مثل العسل والليمون.

تستمر لفترة قصيرة لا تتجاوز أسبوع

تزول مع شرب السوائل الدافئة أو الراحة

لا تصاحبها أعراض خطيرة كضيق التنفس أو دم في المخاط

يمكن التحكم بها بوصفات منزلية خفيفة ومغذية

علامات تحذيرية للكحة الخطيرة

هناك أعراض تجعل الكحة تحتاج إلى تقييم طبي فوري وهذه العلامات تشير إلى احتمال وجود أمراض رئوية أو التهابات حادة.

استمرار الكحة أكثر من ثلاثة أسابيع دون تحسن

ظهور دم مع الكحة ما يشير إلى مشاكل الرئة أو عدوى شديدة

ضيق التنفس أو الصفير أو ألم في الصدر

ارتفاع درجة الحرارة المستمر فوق ثمانية وثلاثين وخمس درجات

فقدان الوزن المفاجئ أو التعب المستمر أو التعرق الليلي

الأسباب التي تجعل الكحة خطيرة

تتعدد الأسباب التي تحول الكحة البسيطة إلى خطر وتشمل الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية الشديدة وأمراض الرئة المزمنة والحساسية المزمنة وارتجاع المريء.

العدوى البكتيرية أو الفيروسية القوية مثل الالتهاب الرئوي

الربو أو أمراض الرئة المزمنة التي تزداد مع تغير الطقس

ارتجاع المريء المزمن المسبب لتهيج الحلق والكحة المستمرة

الحساسية المزمنة أو التدخين التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي

متى تستشير الطبيب فورًا

ينصح بالذهاب للطبيب فورًا عند ظهور أي كحة غير معتادة أو مصحوبة بأعراض شديدة لتجنب المضاعفات واكتشاف أي أمراض مبكرًا.

الكحة المصحوبة بالدم أو إفرازات كثيفة

الكحة مع صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر

الكحة الطويلة التي لا تتحسن بالعلاجات المنزلية

استشارة الطبيب مبكرًا تساعد على علاج العدوى أو الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

طرق تخفيف الكحة البسيطة في المنزل

يمكن التخفيف من الكحة البسيطة غير المصحوبة بعلامات خطيرة من خلال بعض الإجراءات المنزلية البسيطة التي تمنح راحة للجهاز التنفسي وتدعم المناعة.