تطورات حاسمة في صفقة انتقال ثنائي النصر إلى الاتحاد: أزمة جديدة تقلق رونالدو ! تفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطور غير متوقع، أثار الناقد الرياضي محمد البكيري الجدل بشأن صفقة انتقال ثنائي نادي النصر، ساديو ماني وعبدالإله العمري، إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية. وبينما كانت التقارير الإعلامية تشير إلى اقتراب إتمام الصفقة، كشف البكيري عن تفاصيل جديدة قد تعرقل هذه الصفقة وتزيد من تعقيد الوضع في نادي النصر.

