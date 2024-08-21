انت الأن تتابع خبر تطورات حاسمة في صفقة انتقال ثنائي النصر إلى الاتحاد: أزمة جديدة تقلق رونالدو ! تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تطور غير متوقع، أثار الناقد الرياضي محمد البكيري الجدل بشأن صفقة انتقال ثنائي نادي النصر، ساديو ماني وعبدالإله العمري، إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية. وبينما كانت التقارير الإعلامية تشير إلى اقتراب إتمام الصفقة، كشف البكيري عن تفاصيل جديدة قد تعرقل هذه الصفقة وتزيد من تعقيد الوضع في نادي النصر.
- تحدث الناقد الرياضي محمد البكيري مفاجأة حول مستقبل انتقال ثنائي نادي النصر، ساديو ماني وعبدالإله العمري، إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
- ووفقا لتقارير إعلامية حديثة تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لنقل العمري وماني إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد. العمري طلب الانتقال لضمان الحصول على وقت لعب أكبر، بينما يواجه ماني صعوبات في الاستمرار مع النصر بسبب التوتر مع كريستيانو رونالدو.
- لكن البكيري كشف عبر حسابه على منصة إكس أن الصفقة قد تواجه تعثرا. على الرغم من موافقة إدارة النصر على الانتقال، هناك ضغوطات خارجية تحاول إقناع اللاعبين بالبقاء. كما أن رونالدو لا يرغب في استمرار ماني، ولا يحتاج الفريق إلى خدمات العمري في الوقت الحالي.
- علاوة على ذلك يعاني نادي النصر من مشاكل مالية تتمثل في تأخر سداد بعض الرواتب ومقدمات العقود، مما يساهم في زيادة حالة عدم الاستقرار الإداري التي يعاني منها النادي بعد استقالة إبراهيم المهيدب، رئيس المؤسسة غير الربحية.