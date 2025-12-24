العالم اليوم - فيديو.. قتيلان ومفقودون في انفجار دار مسنين بولاية أميركية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قتيلان ومفقودون في انفجار دار مسنين بولاية أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 05:11 صباحاً - قتل شخصان على الأقل وفقد آخرون، بعد وقوع انفجار في دار لرعاية المسنين قرب فيلادلفيا، الثلاثاء، حسبما أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية.

وقال الحاكم جوش شابيرو في مؤتمر صحفي: "في هذه المرحلة هناك قتيلان على الأقل. وهناك عدد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين".

وقال كيفين ديبوليتو رئيس قسم الإطفاء في بلدة بريسول على مشارف فيلادلفيا حيث تقع دار المسنين، إنه يجري البحث عن 5 أشخاص.

وأوضح: "ربما غادروا المكان برفقة أفراد من عائلاتهم".

وأشار إلى أن الانفجار تسبب في انهيارات كبيرة، مما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص في الطابق السفلي من المبنى.

وأضاف: "عندما وصل رجال الإطفاء إلى الموقع بعد دقائق، كانت هناك رائحة غاز قوية".

وتحدث المسؤول عن إجلاء العديد من النزلاء، قبل وقوع انفجار آخر واندلاع حريق.

وقال ديبوليتو إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، لكنهم سيبقون "في حالة تأهب حتى نتأكد من أن المبنى أخلي بالكامل".