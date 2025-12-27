العالم اليوم - كأنها في استاد القاهرة.. "عاصفة حب" من المغاربة لمصر

انتم الان تتابعون خبر كأنها في استاد القاهرة.. "عاصفة حب" من المغاربة لمصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 12:23 مساءً - شهدت مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 في مدينة أكادير المغربية، الجمعة، حضورا جماهيريا غفيرا بلغ أكثر من 40 ألف متفرج، معظمهم من الجماهير المغربية التي ساندت "الفراعنة" بحماس كبير.

وانتهت المباراة بفوز مصر بهدف نظيف، مما أهلها رسميا إلى الدور المقبل من "كان 2025"، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الشعبين المصري والمغربي.

وأعرب العديد من الجماهير المصرية، على منصة "إكس"، عن إعجابهم الشديد بهذا الدعم المغربي غير المسبوق، حيث وصف أحدهم الجمهور المغربي بأنه "يشجع مصر كأنهم مصريون أنفسهم".

وأشار آخر إلى أن الملعب كان ممتلئا الأمر الذي جعل اللاعبين المصريين يشعرون وكأنهم في استاد القاهرة.

كما ذكر أحد المشجعين المصريين: "لم أكن أتخيل أن المغاربة سيشجعوننا بهذا الشكل". وأضاف آخر: "شكرا للجمهور المغربي العظيم، دعمهم يُدرّس في الروح الرياضية والأخوة العربية".

هذا وأشاد اللاعبون أنفسهم بالدعم المغربي، حيث قال حارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي: "بشكر الجمهور المغربي، المباراة السابقة كانوا 28 ألف، واليوم 40 ألف يساندون مصر، فشكرا لهم جدا".

وأضاف: "صراحة، التنظيم في المغرب رائع للغاية؛ كل شيء متوفر لنا من ملاعب للتداريب وملاعب للمباريات، وكل شيء فوق الممتاز. مرة أخرى، أشكر الجمهور المغربي الذي ساندنا اليوم".

كما أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا يتقدم فيه بخالص الشكر والتقدير إلى الجماهير المغربية على المساندة الكبيرة التي حظي بها المنتخب خلال مبارياته في أكادير.

وأكد البيان أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين، ويؤكد الروح الرياضية الرفيعة والتلاحم العربي داخل الملاعب الإفريقية.