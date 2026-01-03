العالم اليوم - الكويت وقطر تدعوان إلى "الحوار" في اليمن

انتم الان تتابعون خبر الكويت وقطر تدعوان إلى "الحوار" في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 05:11 مساءً - دعت الكويت اليمنيين إلى "التهدئة والحوار"، لاحتواء الأزمة التي تمر بها البلاد مؤخرا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية إن الدولة "تتابع تطورات الأوضاع الأخيرة في اليمن الشقيق، وما تشهده الساحة السياسية والعسكرية من مستجدات، التي من شأنها تهديد وحدة الشعب اليمني وتقويض أمنه واستقراره".

وتابع البيان: "إذ تؤكد دولة الكويت حرصها الكامل على استتباب الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، فإنها تدعو الأشقاء اليمنيين إلى التهدئة والحوار، باعتبارهما السبيل الأمثل لوحدة الصف اليمني".

وأشادت الكويت بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدعوة إلى عقد مؤتمر شامل في الرياض، بمشاركة مختلف المكونات الجنوبية، بما "يعكس الحرص على توحيد الصف وتعزيز الحوار البناء".

ودعت الكويت "جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا المؤتمر"، مثمنة استجابة السعودية لاستضافة المؤتمر.

كما أعربت قطر عن دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

وثمنت وزارة الخارجية القطرية البيانات الصادرة عن السعودية ودولة الإمارات، التي "تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وجددت الوزارة التأكيد على أن "دولة قطر ستظل دائما في طليعة الدول الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق الخير والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها".