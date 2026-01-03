العالم اليوم - "جاسوس أميركي" بحكومة فنزويلا.. ماذا فعل في الأيام الماضية؟

انتم الان تتابعون خبر "جاسوس أميركي" بحكومة فنزويلا.. ماذا فعل في الأيام الماضية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 06:23 مساءً - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "جاسوسا لواشنطن داخل حكومة فنزويلا" ساعد في اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، السبت.

وقالت الصحيفة وفقا لمصادر مطلعة على العملية، إن "قوات العمليات الخاصة الأميركية ألقت القبض على مادورو بمساعدة مصدر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) داخل حكومة فنزويلا".

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الشخص المذكور كان يراقب موقع مادورو خلال الأيام الماضية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن السبت، أنه تابع عملية اعتقال مادورو بالبث الحي، معتبرا بأنها كانت أشبه بـ"برنامج تلفزيوني"، ومؤكدا أن القوات الأميركية أخرجته من "حصن" شديد الحراسة.

وقال ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "لم أر أمرا مماثلا من قبل. شاهدتها حرفيا كما لو أنني كنت أشاهد برنامجا تلفزيونيا. كان حري بكم أن تروا السرعة والعنف".

وأشار إلى أن مروحيات نقلت الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى متن سفينة أميركية، على أن يتم نقلهما لاحقا إلى نيويورك حيث يواجهان تهما جنائية تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات.

وأكد ترامب أنه أعطى الضوء الأخضر للعملية قبل 4 أيام، لكن تم إرجاؤها بسبب الظروف المناخية.

وقال: "كان مادورو في حصن. لم يقتل لنا أحد وهذا أمر مذهل"، مشيرا إلى أن "بعض الرجال أصيبوا، لكنهم عادوا ويفترض أن يكونوا بصحة جيدة جدا".

وأضاف: "كان (المكان) مزودا بأبواب من الفولاذ، مما يطلق عليه مساحة آمنة محاطة بالفولاذ. لم يغلق تلك المساحة. كان يحاول الدخول إليها لكن تمت مباغتته بشكل سريع للغاية إلى درجة أنه لم يتمكن من القيام بذلك".

وتابع: "كنا مستعدين ومزودين بمشاعل ضخمة لاختراق الفولاذ، لكننا لم نحتج إلى استخدامها".