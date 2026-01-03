العالم اليوم - بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا لرئيس آخر

انتم الان تتابعون خبر بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا لرئيس آخر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 08:11 مساءً - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كولومبيا غوستافو بيترو، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان ترامب تجادل مع بيترو مرارا خلال الأشهر الماضية.

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي تعليقا على اعتقال مادورو، إن بيترو "يصنع الكوكايين ويرسلونه إلى الولايات المتحدة، لذا عليه التنبه".

وكان بيترو دان الهجوم الأميركي على فنزويلا، الذي وقع في وقت سابق من السبت، وأسفر عن اعتقال مادورو.

وكتب الرئيس الكولومبي القريب من مادورو على موقع "إكس": "لقد هاجموا فنزويلا"، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة.