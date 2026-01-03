أخبار اليمن : السياسي الأعلى يدين العدوان على فنزويلا

السياسي الأعلى يدين العدوان على فنزويلاأدان المجلس السياسي الأعلى بأشد العبارات العدوان الأمريكي الإجرامي على جمهورية فنزويلا، معتبرا ما أقدمت عليه الولايات المتحدة من استهداف للعاصمة كاراكاس والمنشآت المدنية، واعتقال رئيس الجمهورية "نيكولاس مادورو" وزوجته، جريمة عدوان خطيرة وغير مسبوقة، وانتهاكًا فاضحًا للسيادة الوطنية وحرية الشعب الفنزويلي.

وأكد المجلس السياسي في بيان صادر عنه، أن هذا السلوك العدواني يعكس طبيعة السياسة الأمريكية القائمة على الاعتداء على الشعوب وفرض الهيمنة بالقوة، ويكشف سقوط كل الادعاءات الأمريكية بشأن احترام الديمقراطية وحقوق الشعوب، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لكل الدول المستقلة التي ترفض الخضوع للإملاءات.

وأعلن تضامنه الكامل مع جمهورية فنزويلا، مؤكدا على حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وحريتها واستقلالها.

ودعا المجلس السياسي الأعلى، أحرار العالم إلى إدانة هذا العدوان الخطير، ورفض البلطجة السياسية والعسكرية ومنطق الهيمنة والاستكبار الذي تنتهجه السياسة الأمريكية، والذي بات يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.