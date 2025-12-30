وزير الداخلية: تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والسياحية أولوية ورفع جاهزية غرف العمليات على مدار الساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:19 مساءً -

شدد وزير الداخلية على أهمية تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والسياحية، مع إحكام الرقابة على الطرق والمحاور الرئيسية، واستخدام التقنيات الحديثة لضمان سرعة الاستجابة الأمنية والتعامل مع أي طوارئ محتملة.

كما وجّه بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وسرعة الإخطار بأي أحداث طارئة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمراجعة استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية بالتزامن مع حلول العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة.