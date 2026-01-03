الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: التحالفات تفرض نفسها على مشهد الإعادة في الجولة السابعة والأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 03:31 مساءً - مع استمرار متابعة الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أنه مع مرور ساعات على بدء اليوم الأول من الجولة السابعة والأخيرة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في عدد (27) دائرة انتخابية موزعة على (10) محافظات، للتنافس على عدد (49) مقعدًا نيابيًا، وهي المقاعد المتبقية بعد حسم (519) مقعدًا خلال الجولات السابقة، رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عددًا من الملامح الرئيسية التي باتت تُشكل المشهد التنافسي في هذه المرحلة الحاسمة، ويمكن إجمالها فيما يلي:

اتسمت هذه الجولة بوضوح أكبر في خريطة التحالفات الانتخابية، باعتبارها أحد أبرز الدروس المستفادة من الجولات الماضية، التي دفع فيها بعض المرشحين ثمن الاعتماد على سيولة التحالفات وعدم وضوح أطرافها، وهو ما انعكس سابقًا في خسائر انتخابية ملموسة.

ورغم محدودية عدد الدوائر ذات المقعد الواحد في هذه الجولة، فإن مستوى السخونة والتنافس داخلها يُعد الأعلى والأكثر حدة على أرض الواقع، نظرًا لضيق هامش المنافسة، وعدم إمكانية الاعتماد على تبادل الدعم أو التحالفات المرنة التي تسود عادة في الدوائر متعددة المقاعد. وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبي لنسب المشاركة داخل هذه الدوائر، منها دائرة إدفو بلجنة رقم (53)، بمدرسة ادفو الابتدائية بنين، وقسم أول أسيوط بلجنتي (62،63)، بمدرسة الثورة الابتدائية، ودائرة أول المنتزه بلجان (17،18،19)، بمدرسه ملك حنفي ناصف الرسمية لغات، وبمركز إسنا كانت لجنة رقم (43)، بمدرسه النواصر الابتدائية الجديدة، وبدائرة كوم حمادة بلجنة رقم (11)، بمدرسه عمر بن الخطاب الابتدائية بالطود، وبدائرة المحمودية لجنة رقم (39)، بمدرسة الشهيد محمد احمد ناصر، وبدائرة البدرشين جاءت لجان رقم (8،9،10)، بمدرسة محمد فريد الابتدائية المشتركة، وبقسم بولاق الدكور لجنتي (44،45)، بمدرسة ال زايد الخاصة، وبمركز أبو قرقاص بلجنة رقم (66)، بمدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية المشتركة، وبمركز البلينا بلجنة رقم (47)، بمدرسة التعليم الأساسي بالشيخ مرزوق. التي باتت تُسجل مستويات إقبال أعلى مقارنة بغيرها، وهو ما يُعد من السمات اللافتة في المشهد الانتخابي الحالي.

واصل المرشحون المستقلون تعزيز حضورهم وحشدهم الانتخابي من جولة إلى أخرى، بما عزز من فرص فوزهم، ومنحهم قدرًا متناميًا من الثقة لدى قطاعات من الناخبين، انعكس في تزايد تفضيلات التصويت لصالحهم في عدد من الدوائر. ويظهر ذلك بوضوح في خوض (61) مرشحًا مستقلًا من بين إجمالي (98) مرشحًا لجولة الإعادة، فضلًا عن سيطرتهم على (16) مقعدًا من أصل (49) مقعدًا تُجرى عليها الإعادة، وذلك على الرغم من استمرار الهيمنة الحزبية على الإطار العام للمشهد الانتخابي.

كما رصد متابعو الائتلاف تراجعًا ملموسًا في حجم المخالفات والخروقات الانتخابية مقارنة بالجولة السابقة، التي شهدت تجاوزات واسعة النطاق تجاوزت (200) واقعة ضبط من جانب جهات إنفاذ القانون. ويشير هذا التراجع إلى أثر واضح لإجراءات الردع والصرامة في التعامل مع المخالفات، وهو ما انعكس بدوره على سلوك الحملات الانتخابية، وعلى أدوات الحشد المستخدمة، وأساليب تعزيز المشاركة.

ويُذكر أن هذه الجولة الختامية تشمل عدد (27) دائرة انتخابية موزعة على (10) محافظات، تتصدرها محافظة الجيزة بعدد (6) دوائر، تليها محافظة المنيا بعدد (5) دوائر، ثم البحيرة بعدد (4) دوائر، وأسوان بعدد (3) دوائر، وأسيوط بعدد (3) دوائر، والأقصر بعدد (2) دائرتين، فيما تُجرى الانتخابات في دائرة واحدة بكل من محافظات الإسكندرية، والفيوم، والوادي الجديد، وسوهاج.