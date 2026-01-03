رئيس الوزراء: حياة كريمة فلسفة بناء من أجل المصريين تنحاز لقيم العدالة الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 يناير 2026 03:31 مساءً - خلال جولته الموسعة بمحافظة الأقصر اليوم لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أرمنت.

وفى مستهل الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الميدانية الدقيقة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس التزام الدولة بتحويل مبادرة "حياة كريمة" من خطط إلى واقع معيشى يسهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات؛ مُشدداً على أن المبادرة ليست مجرد مشروعات خدمية، بل هي "فلسفة بناء" من أجل الإنسان المصري، تنحاز لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وتضمن توزيع ثمار التنمية في كافة ربوع الجمهورية الجديدة، خاصةً في محافظات الصعيد.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر أن ما شهده مركز "أرمنت" من طفرة تنموية، تجسدت في اكتمال منظومة الصرف الصحي بالرياينة وتشغيل مجمعات الخدمات المتكاملة، هو برهان ساطع على نجاح الدولة في تقليص الفجوات الجغرافية وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، مُضيفاً أن هذه الصروح الخدمية والاجتماعية ليست مجرد تشييدٍ لبنية تحتية، بل هي إرساءٌ لدعائم كرامة المواطن الأقصري وتمكينه من حقوقه الأساسية في ظل الجمهورية الجديدة؛ مشدداً على أن المتابعة الميدانية الدقيقة لآخر مراحل التسليم تعكس التزامنا بتقديم نموذج حياة كريمة ومستدامة تليق بتطلعات أهلنا في صعيد مصر.

وخلال ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولي من المبادرة تغطي مركز "إسنا" بعدد 9 وحدات محلية ومركز "أرمنت" بعدد 4 وحدات محلية بإجمالي 34 قرية، مُضيفاً أنه تم الإنتهاء وتسليم عدد 13 مجمعاً حكومياً، وعدد 13 مجمعاً زراعياً، وعدد 17 مشروعاً للتضامن الاجتماعي، وعدد 31 مشروعاً لشبكات الكهرباء، وعدد 8 مشروعات لشبكات انحدار الصرف الصحي، وعدد 18 مشروعاً لخطوط الطرد، وعدد 18 مشروعاً لمحطات رفع الصرف الصحي، وعدد 6 مشروعات للوصلات المنزلية للصرف الصحي.

ونوه محافظ الأقصر إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق فقد تم أيضاً الانتهاء من وتسليم عدد 50 مشروعاً لتبطين وتطهير الترع، وكذا 5 مشروعات للطرق الرئيسية، وعدد 20 مشروعاً لكباري الري، وعدد 100 مدرسة تتضمن بناء جديدا ورفع كفاءة، وعدد 37 مركزاً للشباب أيضا تتضمن بناء جديدا ورفع كفاءة، وعدد 7 منشآت للتنمية المحلية، وعدد 16 مشروعاً للإسعاف تتضمن بناء جديدا ورفع كفاءة، وعدد 3 مشروعات للطرق الاسفلتية، وعدد 30 مشروعاً لشبكات مياه الشرب، لافتاً إلى أن عدد مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى أرمنت وإسنا تضمنت 778 مشروعا تم الانتهاء من 670 مشروع منها، وجار استكمال باقي الأعمال وتلافي الملاحظات تمهيداً للإنتهاء من كامل المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولي.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أرمنت، تشمل مشروع محطة رفع صرف صحي "الرياينة"، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية "الرياينة"، ومركز تنمية الأسرة والطفل، لافتاً إلى أن معظم العاملين بالمشروعات من أهالى المركز والقرى المجاورة بمحافظة الاقصر.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، أنه تم الانتهاء أيضاً من مجمع الخدمات الحكومية بالرياينة وتسليمه، بتكلفه 9 ملايين جنيه، وهو واحد من ضمن عدد 13 مجمعاً بالقرى المستهدفة في المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن المجمع مكون من 3 طوابق تم تأثيثه وتدبير احتياجاته من الأجهزة المطلوبة للتشغيل.

وفيما يخص مركز تنمية الأسرة والطفل، لفت المحافظ إلى أنه تم الانتهاء منه وجار تسليمه، مُضيفاً أن المبني مطابق للنموذج الموحد بمراكز الأسرة والطفل، وهو واحد من 4 مراكز يتم تنفيذها بالقرى المستهدفة في المرحلة الأولي من "حياة كريمة" بالأقصر، يضم: صالة ألعاب رياضية، وغرفتين تخاطب، وثلاث غرف حضانة، وغرفة عزل، وفصل محو أمية، وغرفتي ورشة تدريب، وعيادة لتنظيم الأسرة، لافتاً إلى أنه سيتم التأثيث والتشغيل بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.