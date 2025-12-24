دوت الخليج -

عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستعمرون، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصىاقتحم مستعمرون، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية. وتأتي الاقتحامات في إطار مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتنفيذ خططه للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

