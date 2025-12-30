الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة آبل رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد ايفون 17 برو، ليكون أحدث إضافة في سلسلة هواتف آيفون الشهيرة . يتميز الهاتف بتصميم أنيق وأداء قوي، مما يجعله الخيار الأمثل لعشاق التقنية الذين يبحثون عن تجربة استخدام متقدمة وسلسة يحذحك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كم سعر هاتف آيفون ١٧ برو ماكس بعد الخصم .. أسعار نارية في السعودية وتقنيات خارقة

سعر ايفون 17 برو في المملكة العربية السعودية

تبدأ أسعار ايفون 17 برو في السعودية من حوالي 4,999 ريال للنسخة الأساسية ذات السعة التخزينية الأصغر، بينما قد تتجاوز النسخ الأعلى سعة 6,500 ريال حسب حجم الذاكرة والتقنيات الإضافية. الأسعار في المملكة متقاربة إلى حد كبير مع الأسواق العالمية، مع اختلاف طفيف بسبب الرسوم والضرائب المحلية.

مواصفات ايفون 17 برو التقنية

يمتاز ايفون 17 برو بمجموعة من المواصفات الحديثة التي تجعله متفوقًا على الإصدارات السابقة، أبرزها:

معالج A19 Bionic: يوفر أداءً فائقًا وسريعًا لتشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة دون أي تأخير.

شاشة Super Retina XDR ProMotion: بقياس 6.7 بوصة، تدعم دقة عرض عالية ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

نظام الكاميرات المتطور: يشمل عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تحسينات للتصوير الليلي، ودقة تصوير الفيديو حتى 8K.

بطارية محسّنة: تدوم لفترات أطول، مع دعم الشحن السريع واللاسلكي لتجربة استخدام متواصلة دون انقطاع.

أماكن شراء ايفون 17 برو في السعودية

يمكن الحصول على ايفون 17 برو في السعودية من خلال قنوات موثوقة، أبرزها:

المتاجر الكبرى مثل جرير وإكسترا، إضافةً إلى مكتبة العبيكان الإلكترونية.

المتاجر الرسمية لشركة آبل في الرياض، جدة، والدمام، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لآبل.

شركات الاتصالات مثل STC وموبايلي وزين، مع توفر عروض التقسيط الميسرة وباقات الإنترنت الخاصة بالهاتف.

يعتبر ايفون 17 برو الخيار الأمثل لكل من يبحث عن مزيج من الأداء المتطور والتصميم الراقي. مع توفره في المتاجر الرسمية وشركات الاتصالات الكبرى في السعودية، يمكن للمستخدمين اختيار النسخة المناسبة وطريقة الدفع الملائمة، سواء نقدًا أو بالتقسيط، والاستمتاع بأحدث تجربة تقنية تقدمها آبل.