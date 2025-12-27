العالم اليوم - فاكهة خضراء.. علاج طبيعي فعّال للإمساك واضطرابات الهضم

انتم الان تتابعون خبر فاكهة خضراء.. علاج طبيعي فعّال للإمساك واضطرابات الهضم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 03:23 مساءً - إذا كنت تعاني من الإمساك، فقد يكون الكيوي من أبسط وأفضل الحلول الطبيعية، حيث تشير دراسات متزايدة إلى أن تناول الكيوي يساعد بشكل ملحوظ على تخفيف الإمساك وأعراضه المصاحبة مثل الانتفاخ، التقلصات، وآلام البطن.

كيف يساعد الكيوي على علاج الإمساك؟

أظهرت إحدى الدراسات أن البالغين المصابين بالإمساك الذين تناولوا حبتين من الكيوي يوميًا لمدة أربعة أسابيع شهدوا زيادة بمعدل 1.5 حركة أمعاء إضافية أسبوعيا أو أكثر، وهو تحسّن مهم طبيا.

ويرجع تأثير الكيوي إلى عدة عوامل:

يعمل كمادة بريبيوتيك تغذّي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يحتوي على إنزيم الأكتينيدين الذي يحسّن هضم البروتينات.

تخفيف الانتفاخ وآلام البطن.

لا يقتصر دور الكيوي على تحسين حركة الأمعاء فقط، بل يساعد أيضًا في:

تقليل آلام البطن.

التخفيف من الانتفاخ.

تحسين عسر الهضم.

ويرجّح أن تحسّن هذه الأعراض ناتج عن انتظام حركة الأمعاء وتليين البراز.

هل يؤكل الكيوي مع القشر؟

يمكن تناول الكيوي مقشّرًا أو مع القشر، فالقشر يحتوي على ألياف إضافية قد تعزز الفائدة لكنه قد يسبب انزعاجًا معديا لبعض الأشخاص، معظم الدراسات أُجريت باستخدام الكيوي المقشّر، ومع ذلك ظل فعّالًا مقارنة بوسائل طبيعية أخرى.

القيمة الغذائية

حبة كيوي واحدة توفّر: