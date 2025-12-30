العالم اليوم - مجلس الوزراء السعودي: المملكة ملتزمة بأمن اليمن واستقراره

انتم الان تتابعون خبر مجلس الوزراء السعودي: المملكة ملتزمة بأمن اليمن واستقراره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 07:17 مساءً - قال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بأمن اليمن واستقراره وسيادته.

وفي بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض، ذكر سلمان بن يوسف الدوسري، أن "المملكة العربية السعودية ملتزمة بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته".

وأضاف: "قدّر المجلس دور تحالف "دعم الشرعية في اليمن" في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع".

وعبر المجلس، وفق البيان ذاته، عن أمل المملكة في أن "تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصلحة اليمن الشقيق".