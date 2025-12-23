الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الدكتور شوبهام فاتسيا، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى فورتيس بالهند، أن هناك مشروب بسيط موجودًا في كل منزل، يمكنه إذابة دهون الكبد وتحسين وظائفه بشكل ملحوظ، في حالة إذا تم تناوله بانتظام وبالطريقة الصحيحة.

هذا المشروب يذيب دهون الكبد ويحميه من الأمراض الخطيرة

مشروب يذيب دهون الكبد

المفاجأة أن هذا المشروب الخارق الذي نتحدث عنه هو القهوة السوداء، ولكن يجب أن تكون بدون حليب أو سكر، حيث أضاف الدكتور فاتسيا :

“القهوة السوداء ليست مجرد طقس صباحي، بل هي دواء للكبد فعندما تشرب دون إضافات، فهي من المشروبات الطبيعية النادرة التي أثبتت فعاليتها في إذابة دهون الكبد وحمايته من أضراره طويلة الأمد”.

ويوصي الطبيب بتناول من 3 إلى 4 أكواب من القهوة السوداء كل يوم للحصول على أفضل النتائج، موضحًا أن هذه الكمية كافية لتفعيل آليات الجسم الطبيعية في تحليل الدهون وتنظيف وتنقية الكبد من التراكمات.

كيف تساعد القهوة السوداء في إذابة دهون الكبد؟

تشير الدراسات الحديثة إلى أن القهوة السوداء تساعد في تقليل دهون الكبد، وذلك بفضل قدرتها على تحفيز أكسدة الدهون وتعزيز عملية معروفة باسم الالتهام الدهني، وهي طريقة طبيعية يخلص الجسم من الخلايا الدهنية التالفة، وتحتوي القهوة على الكافيين وحمض الكلوروجينيك، وهما مركبان رئيسيان يلعبان دورًا مهمًا في حماية خلايا الكبد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تطور مرض الكبد الدهني.

وعند هضم الجسم للكافيين، ينتج مركب كيميائي يعرف بالباراكسانثين، الذي يساعد على إبطاء نمو النسيج الندبي، مما يقلل من خطر تطور تليف الكبد أو الإصابة بسرطان الكبد، وأضاف الدكتور فاتسيا، أن القهوة تحتوي أيضًا على مركبين مهمين هما الكاهويل والكافيستول، وقد كشفت بعض الدراسات أن لهما قدرة على مكافحة بعض أنواع سرطان الكبد، خاصة سرطان الخلايا الكبدية، وهو النوع الأكثر شيوعًا.