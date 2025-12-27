مقتل وإصابة 955 جندياً أوكرانياً

مقتل وإصابة 955 جندياً أوكرانياًأعلنت روسيا، اليوم، عن أن خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت نحو 955 جنديًا بين قتيل وجريح، نتيجة العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن قواتها وجهت ضربة مكثفة لمنشآت المجمع الصناعي العسكري ومنشآت البنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن الضربة استهدفت البنية الأساسية للمطارات العسكرية، ومستودعات الطائرات المسيرة بعيدة المدى، في المناطق الغربية من أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية، تمكنت من إسقاط 78 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب، التي دخلت عامها الرابع، بشكل شبه يومي، التقارير التي تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل؛ نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير 2022.