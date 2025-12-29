الرياض - كتبت رنا صلاح - تناول البطاطس المقلية يوميًا على الإفطار قد يضر بالصحة، لأن الجسم يحتاج إلى تعويض السوائل والعناصر الغذائية المفقودة بطرق صحية، وفي السطور القادمة سنتعرف على ما يحدث لجسمك عند الإفطار على بطاطس مقلية يوميًا.

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على بطاطس مقلية يوميًا؟

في هذا الإطار، أشارت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة مروة إبراهيم، إلى إن تناول البطاطس المقلية يوميًا عند الإفطار يتسبب في:

أضرار الإفطار بطاطس مقلية يوميًا

اضطرابات في الجهاز الهضمي، وذلك لأن البطاطس المقلية غنية بالدهون، مما يسبب الانتفاخ، الحموضة، وعسر الهضم، خصوصا بعد ساعات طويلة من الصيام، وبمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإمساك بسبب قلة الألياف الغذائية فيها.

زيادة الوزن وتراكم الدهون، لأن البطاطس تحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون غير صحية، وبالتالي يزيد خطر السمنة في حالة إذا تم تناولها يوميًا دون توازن في النظام الغذائي، وكذلك الإفطار على أطعمة دهنية يبطئ عملية حرق الدهون، وبالتالي يعيق فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، نظرًا لأن الزيوت التي تستخدم في القلي، خصوصا إذا كانت مهدرجة ترفع مستويات الكوليسترول الضار LDL كما إنها قد تزيد من خطر أمراض القلب وتصلب الشرايين.

تقلبات مستوى السكر في الدم، وذلك لأن البطاطس المقلية مليئة بالكربوهيدرات المكررة، وبالتالي يتسبب في ارتفاع مفاجئ في السكر ومن ثم انخفاض سريع، مما يسبب الخمول والجوع السريع بعد الإفطار، وبالتالي فإن هذا الأمر يشكل خطرًا على مرضى السكري أو من لديهم مقاومة للإنسولين.

زيادة الشعور بالعطش والجفاف، وذلك لأن الأطعمة المقلية تحتوي على نسبة كبيرة من الملح والدهون، وبالتالي يسبب الشعور بالعطش، بالإضافة إلى أن القلي يفقد الجسم الماء، ويزيد من الجفاف والإرهاق.

تناول البطاطس المقلية باعتدال

بالإضافة إلى ذلك، أكدت أخصائية التغذية العلاجية، على ضرورة تناول البطاطس المقلية بشكل معتدل وليس يوميًا، فيجب تناولها بكميات قليلة، وطهيها بطرق صحية مثل الشوي أو القلي الهوائي، ومن الأفضل تناولها مع الخضروات والبروتينات الصحية لتقليل تأثيرها الضار على مستوى السكر في الدم والهضم، وينبغي استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون بدلاً من الزيوت المهدرجة.