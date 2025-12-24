العالم اليوم - فيديو.. هدف مذهل تحرزه لاعبة سيلتيك من ركلة البداية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. هدف مذهل تحرزه لاعبة سيلتيك من ركلة البداية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 08:11 صباحاً - أطلق الحكم صافرة البداية.. فتقدمت لاعبة نادي سيلتيك للسيدات ماريا ماكانيني، وأطلق ركلة قوية معلنة عن تسجيل هدف مذهل في الثانية الرابعة من المباراة، ربما يكون الهدف الأسرع في تاريخ كرة القدم النسائية.

انتهت المباراة بفوز سيلتيك على منافسه حامل اللقب هيبرنيان، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائي الأسكتلندي للمحترفات، بهدفين لهدف.

ولا شك أن الهدف الأول، الذي أحرزته ماريا ماكانيني، كان استثنائيا بلا منازع، ففي أول ثانية من المباراة، أطلقت ماكانيني تسديدة مذهلة من منتصف الملعب مباشرة بعد ركلة البداية، لتسكن الكرة الشباك رغم الجهد الذي بذلته حارسة مرمى هيبرنيان لمنع الكرة من دخول المرمى.

مرت 4 ثوان تقريبا بين الركلة وسقوط الكرة في المرمى، لتسجل ماريا بذلك أسرع هدف في الدوري الأسكتلندي الممتاز للسيدات، وربما في تاريخ كرة القدم النسائية في اسكتلندا.

أضافت زميلتها ساويرسا نونان هدفا ثانيا، فيما سجل هيبرنيان هدفا، لينتهي اللقاء بفوز سيلتيك بالمباراة وبالنقاط الثلاث، ليرتفع رصيد سيلتيك إلى 31 نقطة في المركز الثاني، متساويا بعدد النقاط مع كل من هارتس ورينجرز.

ويتصد فريق غلاسكو سيتي جدول الدوري بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه قبل فترة التوقف الشتوية.

وأعربت ماكانيني، التي تألقت بشكل لافت هذا الموسم حتى نالت أول استدعاء لها للمنتخب الأسكتلندي، عن سعادتها بالفوز.

وقالت في تصريح لقناة سيلتيك: "كنا حقا بحاجة إلى هذه النقاط الثلاث. لقد طال انتظارنا لها، وأنا سعيدة جدا أن تحققت في النهاية.. بذلنا جميعا جهدا كبيرا، وكان هذا مهما للغاية"، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن "وان فوتبول".