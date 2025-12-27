العالم اليوم - "سابقة تاريخية" في البيت الأبيض.. هدية عيد الميلاد

انتم الان تتابعون خبر "سابقة تاريخية" في البيت الأبيض.. هدية عيد الميلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عبر حسابها على إنستغرام أنها حامل بطفلة من المقرر أن تلدها في مايو 2026، ووصفت الحمل بأنه "أعظم هدية لعيد الميلاد".

ونشرت ليفيت صورا لها أمام شجرة عيد الميلاد وهي تمسك بطنها، وكتبت: "أفضل هدية كريسماس على الإطلاق. طفلة ستولد في مايو 2026".

وعبرت في المنشور عن امتنانها للحمل ووصفته بأنه بركة من الله، وأكدت سعادتها هي وزوجها بتوسيع عائلتهما وانتظار ابنهما نيكو ليصبح أخاً أكبر.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن ليفيت ستظل في منصبها، وأنها ستسجل سابقة تاريخية كأول متحدثة باسم البيت الأبيض تشغل المنصب وهي حامل، بحسب ما نقلته عن مسؤول في البيت الأبيض.

وفي تصريحات منسوبة إليها في هذه التغطيات، شكرت ليفيت الرئيس دونالد ترامب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز على توفير ما وصفته ببيئة عمل "صديقة للعائلة" وداعمة للأمهات العاملات.