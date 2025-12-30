العالم اليوم - السعودية تعلن شن غارة محدودة على ميناء المكلا

انتم الان تتابعون خبر السعودية تعلن شن غارة محدودة على ميناء المكلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - أعلنت السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، أنّها نفذت عملية عسكرية محدودة تقول انها استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وأكدت السعودية انها مستمرة في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة بهدف تحقيق الامن والاستقرار ومنع اتساع الصراع.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الغارة لم تسفر عن أضرار جانبية بعد اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين.

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية السعودية إن "أي مساس أو تهديد لأمننا الوطني خط أحمر"، مشددة على التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وسيادته.

وأضافت الخارجية السعودية أن القضية الجنوبية في اليمن "قضية عادلة لها أبعاد تاريخية"، وأن السبيل الوحيد لمعالجة القضية الجنوبية هو عبر طاولة حوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن.

