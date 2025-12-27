يونايتد يتجاوز عقبة نيوكاسل بنجاح
تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل بهدف دون رد في افتتاح منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل باتريك دورجو لاعب يونايتد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 24
ورفع مانشستر يونايتد، الذي عاد لسكة الانتصارات بعد تعادل وهزيمة في آخر مباراتين، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز السادس والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت مع وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة ذاتها.
كما يبتعد يونايتد بفارق الأهداف خلف تشيلسي الرابع، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت أيضا مع أستون فيلا.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد نيوكاسل عند 23 نقطة في المركز الـ11.
