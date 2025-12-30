العالم اليوم - أعضاء بالمجلس الرئاسي اليمني: نرفض أي قرارات انفرادية

انتم الان تتابعون خبر أعضاء بالمجلس الرئاسي اليمني: نرفض أي قرارات انفرادية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:17 مساءً - أكد 4 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، أن "المجلس هيئة جماعية تتخذ قرارتها بالتوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية".

وأضاف الأعضاء الأربعة، في بيان مشترك: "تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية".

وتابع الأعضاء، أنه إزاء تلك الإجراءات الفردية نؤكد ما يلي:

عدم قانونية الإجراءات المتخذة؛ إن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية. أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.