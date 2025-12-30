الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الحليب من أكثر المشروبات المفيدة لصحة الأطفال، لأنه يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية الضرورية لأجسامهم، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لهم عند تناوله مع عسل النحل؟، هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

موجود في كل بيت.. مكون سحري يضاعف فوائد الحليب للأطفال

كشف الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن عسل النحل من الإضافات الصحية للحليب، لافتًا إلى أن العسل مع الحليب له العديد من الفوائد التي يحصل عليها الطفل عند تناولهما معًا، مشيرًا إلى أن العسل يجعل الحليب مشروبًا أكثر قدرة على تعزيز وتقوية مناعة الأطفال وحمايتهم من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأنه يحتوي على نسبة كبيرو من مضادات الأكسدة، إلى جانب الخصائص المضادة للبكتيريا التي يتمتع بها.

هل الحليب بالعسل مفيدة للأطفال؟

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن الحليب بالعسل يساهم في تقوية عظام الأطفال وحمايتها من الإصابة بالكسور واللين والتقوس، لإنهما يحتويان على نسبة كبيرة من معدن الكالسيوم، مؤكدًا على أن الحليب بالعسل يتمتع بخصائص علاجية ضد الاضطرابات الهضمية المنتشرة بين الأطفال، بما في ذلك الانتفاخ والإمساك، لأنهما يساهمان في تحسين عملية الهضم.

نصائح لتقديم الحليب بالعسل للأطفال

كما نصح الدكتور كريم جمال بأنه من الأفضل أن يتم تقديم الحليب بالعسل للأطفال في الليل، وذلك لأن اللبن يحتوي على حمض التربتوفان، الذي يساعد على التحسين من جودة النوم، من خلال تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء، وعلى الرغم من ذلك، أكد جمال على أنه يجب تضمين عسل النحل في النظام الغذائي اليومي للأطفال بعد بلوغهم عمر عام، نظرًا لأن تناوله قبل هذا السن يمكن أن يزيد من خطر إصابتهم بالتسمم الغذائي.